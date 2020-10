スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・コーラル<奥秘の大賢者>(CV.雨宮天)が登場した。

コーラル<奥秘の大賢者>は、アウロラの伝説に刻まれる三賢者の一人。肩書に反して気さくでお茶目なお姉さんで、全盛期には及ばないが、強大な魔法を容易く扱う、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、灼熱状態と寒冷状態の2つの状態を駆使して戦っていく。「根源魔法」は敵に灼熱状態か寒冷状態が付与された時、条件に応じて状態異常ダメージを与える。「元素の盾」は味方全体にシールドと元素属性を付与する。「原始の烈炎」は味方全体の灼熱ダメージを高め、さらに灼熱状態を付与する。「灼熱氷晶」は敵全体に灼熱または寒冷状態を付与し、自身は同調状態に入る。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED