サンバレージャパンは10月12日、Amazonの大型セール「プライムデー」にて、35製品を最大40％で販売すると発表した。「プライムデー」はAmazonプライム会員向けの大型年次セールで、開催期間は10月13日0時から10月14日23時59分までの48時間。

同社では注目度の高い商品を中心に、第4世代の完全ワイヤレスイヤホンや、高出力の窒化ガリウム充電器、加湿器やヘアアイロンなど35製品をセール販売する。現在発表されているセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。