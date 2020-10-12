サンバレージャパンは10月12日、Amazonの大型セール「プライムデー」にて、35製品を最大40％で販売すると発表した。「プライムデー」はAmazonプライム会員向けの大型年次セールで、開催期間は10月13日0時から10月14日23時59分までの48時間。
同社では注目度の高い商品を中心に、第4世代の完全ワイヤレスイヤホンや、高出力の窒化ガリウム充電器、加湿器やヘアアイロンなど35製品をセール販売する。現在発表されているセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。
|カテゴリ
|セール対象品名
|セール特価（税込）
|オフ率
|USB充電器
|RAVPower 窒化ガリウム採用90W USB-C 2ポート充電器
|4,599円
|30％
|USB充電器
|RAVPower 24W 2ポートUSB充電器 RP-UC11
|1,038円
|20％
|USB充電器
|RAVPower USB充電器 60W RP-PC028
|2,029円
|30％
|モバイルバッテリー
|RAVPower 18W 10000mAhモバイルバッテリー RP-PB186 (リニューアルモデル)
|2,399円
|20％
|モバイルバッテリー
|RAVPower 29W 10000mAhモバイルバッテリー RP-PB186
|2,824円
|29％
|モバイルバッテリー
|RAVPower モバイルバッテリー 6700mAh RP-PB060
|1,439円
|20％
|ポータブル電源
|RAVPower ポータブル電源 20000mAh RP-PB054Pro
|10,399円
|20％
|ポータブル電源
|RAVPower ポータブル電源 70200mAh RP-PB187
|23,999円
|20％
|ファイルハブ
|RAVPower 多機能型ワイヤレスカードリーダー RA-WD009
|4,899円
|30％
|ワイヤレスイヤホン
|TaoTronics 完全ワイヤレスイヤホン SoundLiberty 53（第4世代）
|3,210円
|36％
|ワイヤレスイヤホン
|TaoTronicsワイヤレス イヤホン Bluetooth SoundLiberty 88
|5,319円
|30％
|ワイヤレスイヤホン
|TaoTronics 完全ワイヤレス インナーイヤーイヤホン TT-BH092
|3,499円
|30％
|ワイヤレスイヤホン
|TaoTronics ワイヤレス イヤホン TT-BH071
|2,519円
|30％
|ヘッドホン
|Bluetooth TaoTronics ANC Soundsurge 85
|4,058円
|32％
|スピーカー
|TaoTronics PC スピーカー TT-SK018
|2,519円
|30％
|スピーカー
|TaoTronics PC スピーカー TT-SK025
|2,981円
|40％
|サウンドバー
|TaoTronics Bluetooth対応コンパクトサウンドバー TT-SK027
|3,822円
|36％
|Bluetoothトランスミッター
|TaoTronics Bluetoothトランスミッター TT-BA07
|2,399円
|20％
|Bluetoothトランスミッター
|TaoTronics Bluetoothトランスミッター TT-BA09
|2,799円
|30％
|Bluetoothトランスミッター
|TaoTronics Bluetooth トランスミッター TT-BA09 Pro
|2,939円
|30％
|デスクライト
|TaoTronics LED デスクライト TT-DL11（ブラック）
|2,378円
|21％
|デスクライト
|TaoTronics LED 電気スタンド TT-DL13（ホワイト）
|3,197円
|20％
|デスクライト
|TaoTronics LED デスクライト TT-DL036（ホワイト）
|3,417円
|22％
|デスクライト
|TaoTronics 950lm デスクライト TT-DL092
|7,309円
|15％
|ナイトライト
|VAVA ナイトライトベッドサイドランプ VA-CL009
|1,919円
|15％
|加湿器
|TaoTronics 26db超静音加湿器 TT-AH025
|5,599円
|20％
|加湿器
|TaoTronics 3-in-1加湿器 TT-AH038
|3,998円
|15％
|加湿器
|TaoTronics 超音波式加湿器 TT-AH044
|6,879円
|10％
|ドラレコ
|VAVA ドライブレコーダー VA-VD006JPNSD（SDカードなし）
|4,999円
|42％
|ドラレコ
|VAVA ドライブレコーダー VA-VD006JPSD（SDカードなし）
|5,799円
|38％
|エアベッド
|Sable エアーベッド SA-HF033
|8,479円
|23％
|エアベッド
|Sable エアーベッド SA-HF046
|6,117円
|32％
|エアベッド
|Sable エアーマット SA-HF069
|3,009円
|24％
|ヘアアイロン
|Anjou ヘアアイロンAJ-PCA029
|2,039円
|32％
|ヘアアイロン
|Anjou ヘアアイロンAJ-PCA030
|2,398円
|20％