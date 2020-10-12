サンバレージャパンは10月12日、Amazonの大型セール「プライムデー」にて、35製品を最大40％で販売すると発表した。「プライムデー」はAmazonプライム会員向けの大型年次セールで、開催期間は10月13日0時から10月14日23時59分までの48時間。

同社では注目度の高い商品を中心に、第4世代の完全ワイヤレスイヤホンや、高出力の窒化ガリウム充電器、加湿器やヘアアイロンなど35製品をセール販売する。現在発表されているセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。

  • RAVPowerブランド、90W出力対応の窒化ガリウム採用USB-C 2ポート充電器「RP-PC128」が30％オフ

  • 18W出力に対応した、10,000mAh容量のモバイルバッテリー「RP-PB186」（リニューアルモデル）は20％オフ

カテゴリ セール対象品名 セール特価（税込） オフ率
USB充電器 RAVPower 窒化ガリウム採用90W USB-C 2ポート充電器 4,599円 30％
USB充電器 RAVPower 24W 2ポートUSB充電器 RP-UC11 1,038円 20％
USB充電器 RAVPower USB充電器 60W RP-PC028 2,029円 30％
モバイルバッテリー RAVPower 18W 10000mAhモバイルバッテリー RP-PB186 (リニューアルモデル) 2,399円 20％
モバイルバッテリー RAVPower 29W 10000mAhモバイルバッテリー RP-PB186 2,824円 29％
モバイルバッテリー RAVPower モバイルバッテリー 6700mAh RP-PB060 1,439円 20％
ポータブル電源 RAVPower ポータブル電源 20000mAh RP-PB054Pro 10,399円 20％
ポータブル電源 RAVPower ポータブル電源 70200mAh RP-PB187 23,999円 20％
ファイルハブ RAVPower 多機能型ワイヤレスカードリーダー RA-WD009 4,899円 30％
ワイヤレスイヤホン TaoTronics 完全ワイヤレスイヤホン SoundLiberty 53（第4世代） 3,210円 36％
ワイヤレスイヤホン TaoTronicsワイヤレス イヤホン Bluetooth SoundLiberty 88 5,319円 30％
ワイヤレスイヤホン TaoTronics 完全ワイヤレス インナーイヤーイヤホン TT-BH092 3,499円 30％
ワイヤレスイヤホン TaoTronics ワイヤレス イヤホン TT-BH071 2,519円 30％
ヘッドホン Bluetooth TaoTronics ANC Soundsurge 85 4,058円 32％
スピーカー TaoTronics PC スピーカー TT-SK018 2,519円 30％
スピーカー TaoTronics PC スピーカー TT-SK025 2,981円 40％
サウンドバー TaoTronics Bluetooth対応コンパクトサウンドバー TT-SK027 3,822円 36％
Bluetoothトランスミッター TaoTronics Bluetoothトランスミッター TT-BA07 2,399円 20％
Bluetoothトランスミッター TaoTronics Bluetoothトランスミッター TT-BA09 2,799円 30％
Bluetoothトランスミッター TaoTronics Bluetooth トランスミッター TT-BA09 Pro 2,939円 30％
デスクライト TaoTronics LED デスクライト TT-DL11（ブラック） 2,378円 21％
デスクライト TaoTronics LED 電気スタンド TT-DL13（ホワイト） 3,197円 20％
デスクライト TaoTronics LED デスクライト TT-DL036（ホワイト） 3,417円 22％
デスクライト TaoTronics 950lm デスクライト TT-DL092 7,309円 15％
ナイトライト VAVA ナイトライトベッドサイドランプ VA-CL009 1,919円 15％
加湿器 TaoTronics 26db超静音加湿器 TT-AH025 5,599円 20％
加湿器 TaoTronics 3-in-1加湿器 TT-AH038 3,998円 15％
加湿器 TaoTronics 超音波式加湿器 TT-AH044 6,879円 10％
ドラレコ VAVA ドライブレコーダー VA-VD006JPNSD（SDカードなし） 4,999円 42％
ドラレコ VAVA ドライブレコーダー VA-VD006JPSD（SDカードなし） 5,799円 38％
エアベッド Sable エアーベッド SA-HF033 8,479円 23％
エアベッド Sable エアーベッド SA-HF046 6,117円 32％
エアベッド Sable エアーマット SA-HF069 3,009円 24％
ヘアアイロン Anjou ヘアアイロンAJ-PCA029 2,039円 32％
ヘアアイロン Anjou ヘアアイロンAJ-PCA030 2,398円 20％