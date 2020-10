スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクターナタリア<幽明のお針子>が登場したことを記念し、ナタリア役の声優・戸松遥のサイン色紙プレゼントキャンペーンが開催された。

サイン色紙プレゼントキャンペーンは、『ロストディケイド』公式Twitterにて行われ、公式Twitterをフォローし指定のツイートをRTすることで応募完了。抽選で1名に戸松遥のサイン色紙がプレゼントされる。応募締め切りは10月14日14:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED