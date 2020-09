スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』(ダブエス)より「誘惑」のリリックビデオが公開された。

「誘惑」は、ロックバンド・GLAYの楽曲。今回、Fantôme IrisがカバーしたリリックビデオがYou Tubeにて公開された。なお、本リリックビデオは2021年3月24日までの期間限定公開となる。

