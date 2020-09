スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』のゲーム内ライブ動画が公開された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』(ダブエス)は、2021年初春リリース予定のスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム。今回、ライブパートプレイ動画が公開されたのは、名古屋の社会人によるバンド・Fantôme Irisの「銀の百合」。作詞はヴィジュアル系ロックバンド・シドのマオ、作曲は明希。本格的なサウンドで、Fantôme Irisのパフォーマンスとリズムゲームを楽しめるとのこと。

また、『ダブエス』ではキャラクターを入れ替えてリズムゲームを楽しむことができる。作中バンド・Argonavisのオリジナル楽曲「ゴールライン」を、Argonavis以外のキャラクターが演奏するプレイ動画も公開された。







