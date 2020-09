メディアミックスプロジェクト『D4DJ』より『D4DJ Groovy Mix』オープニング曲「LOVE!HUG!GROOVY!!」のムービーが公開された。

『D4DJ Groovy Mix』オープニング曲「LOVE!HUG!GROOVY!!」

「LOVE!HUG!GROOVY!!」は、『D4DJ』出演6ユニット24人で歌うゲームオープニング曲。今回、ムービーが公開された。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.