スマートフォン向けゲーム『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』と9月11日公開『映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』のコラボが開催中。

本コラボイベントは、最新映画をモチーフにしたコスプレ「ラクガキしんちゃん」「ラクガキぶりぶりしんちゃん」「ブリーフしんちゃん」や、おうえんおとも「ラクガキぶりぶりざえもん」「ブリーフ」「ニセななこ」「ラクガキングダムの姫」が登場。

また、コラボイベント「おたからあつめ」と「ミッション」も随時開催し、イベントでは映画モチーフのアイテムやキャラクターが登場し、映画の世界観がゲーム内で楽しめるとのこと。コラボイベント実施予定期間は9月29日14:59まで。映画コラボキャラ ガチャ確率アップ実施期間は9月15日15:00から10月20日14:59まで。

そして、映画記念を公開したキャンペーンも実施。第1弾は期間中ゲームにログインしたユーザー全員に★★★コスプレ「ラクガキしんちゃん」×1がプレゼントされる。第2弾は映画公開初日の9月11日から9月29日まで毎日ログインすると、各日「きんのたま」が10こプレゼントされる。

(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2020

(C) bushiroad All Rights Reserved.

Developed by UniqueWave Co., LTD.