アップルは、米カリフォルニア州クパチーノの本社で「Apple Event」を開催すると発表した。開催日時は現地時間9月15日午前10時で、日本時間では9月16日午前2時開始となる。

9月9日午前0時頃(日本時間)、アップルのWebサイトにイベント開催を予告するページが開設され、下記のメッセージと共に青いラインで一筆書きしたようなリンゴマークが登場した。イベント内容などの詳細は明らかにされていないが、例年の流れを踏まえると、今回はiPhoneなどの新製品や、新サービスに関する情報が披露されるかもしれない。

Apple Event

Join us from Apple Park.

September 15, 2020, at 10 a.m. PDT.