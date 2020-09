ブシロードは、「ヴァイスシュヴァルツ&Reバース カードゲームはじめようキャンペーン」の大型アップデートを発表した。

9月11日発売のヴァイスシュヴァルツ ブースターパック『五等分の花嫁』より「WS&Reバース BOX PRカードキャンペーン」を開始し、9月末よりReバースはじめてファイトの開催、10月以降に「ヴァイスシュヴァルツ&Reバースの日」を開催する。

●WS&Reバース BOX PRカードキャンペーン

ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック『五等分の花嫁』を1BOX買うとコラボカードゲーム「Reバース for you」のPRカード「ホロライブ」が1枚封入。さらに11月発売Reバース for you ブースターパック「ホロライブプロダクション」にもヴァイスシュヴァルツ『五等分の花嫁』のPRカードが封入される。。

●Reバースはじめてファイト開催

9月末より「Reバースはじめてファイト」を毎月開催する。

初めてでも参加しやすい、勝ち負けにこだわらない交流会と一位を決めるスイスドロー制の大会の二部制になっているとのこと。開催箇所は47都道府県、参加費は200円。景品はトライアルデッキカスタムデッキレシピ、【第2回】ホロライブプロダクション 発売記念ファン交流会PRカード(1枚)、ヴァイスシュヴァルツ「バンドリーグ!PRパックVol.5」 。

●「ヴァイスシュヴァルツ&Reバースの日」開催

『ヴァイスシュヴァルツ』と『Reバース』を両方知ってもらい、楽しんでもらうことを目的として、交流会と大会を毎月決まった曜日にて、特定店舗にて開催される。開催時期は、10月31日より月の最終土曜日と次の日の日曜日。開催箇所は47都道府県、参加費は200円。景品は『ヴァイスシュヴァルツ』と『Reバース』両方のカード(景品は後日公開)。

(C)Bushiroad

(C) 2017-2020 cover corp. (C)Bushiroad

五等分の花嫁【国内:(c)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁」製作委員会 (R)KODANSHA