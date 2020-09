スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』がTVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボイベント「異世界紀行」を開始した。

「異世界紀行」は、9月2日17:00から9月16日10:59まで開催されるコラボイベント。「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」でイベント参加可能となっている。

●「異世界紀行」

リムル、スライム状態で突如転移する。「さっきまで一緒にいたラミリスのいたずらか…?」大賢者に現況と転移した原因を確認していたところ、団長率いる冒険団と出会い、悪い魔物と勘違いされて倒されそうになる。何とか説得し誤解を解くが、人の姿になれると話すも信じられないなど、心からは信用されていない様子。ちなみに団長は、突如メサイアの森の中にあらわれて暴れているという魔族の調査のためにやってきたという。話すうちにメリットがありそうだと感じた両者は、魔族の調査をリムルが協力する代わりに、冒険団はリムルの仲間を探すのを手伝うことになる……。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会 (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED