スマートフォン向けリズム＆アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』の事前登録件数が20万件を突破したキャンペーンが開催中。
今回のキャンペーンでは、「AirPods Pro＋『StarryLine』セット」、「Amazonギフト券1500円分」、「アルゴナビス 蔵出しグッズ」などをプレゼント。公式ツイッターをフォローし、該当ツイートをRTすることで応募完了となる。応募期間は9月14日まで。詳細は公式ツイッターにて。
🎉#ダブエス 事前登録数20万件突破🎉— アルゴナビス from BanG Dream! AAside（ダブルエーサイド） (@AAside_INFO) August 31, 2020
記念にフォロー&RTキャンペーンを開催致します！㊗
1. @AAside_INFOをフォロー
2. 本ツイートをRTで応募完了！
⭐AirPods Pro＋「StarryLine」セット
⭐Amazonギフト券1500円分
⭐アルゴナビス 蔵出しグッズ
が当たります！
応募期間は9/14(月)23:59まで！ pic.twitter.com/2QcWVy88cc
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