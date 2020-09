スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』の事前登録件数が20万件を突破したキャンペーンが開催中。

ム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside

今回のキャンペーンでは、「AirPods Pro+『StarryLine』セット」、「Amazonギフト券1500円分」、「アルゴナビス 蔵出しグッズ」などをプレゼント。公式ツイッターをフォローし、該当ツイートをRTすることで応募完了となる。応募期間は9月14日まで。詳細は公式ツイッターにて。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.