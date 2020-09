スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』よりεpsilonΦのカバーによる「ロキ」リリックビデオが公開された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

「ロキ」リリックビデオはYou Tubeの『アルゴナビス』チャンネルにて公開された。

原曲はボカロP・みきとPによる同名楽曲で、ニコニコ動画での再生回数は700万回を超えている人気楽曲。本リリックビデオは11月29日までの期間限定公開となる。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.