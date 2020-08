スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・グラミン<夏かわコーデ>(CV.高橋李依)が登場した.

グラミン<夏かわコーデ>は、夏だ! 大騒ぎだ! お祭りだ!…とはならない。できれば元の服に着替えたい…。でもこの衣装は過去の感謝を思い出すのであった、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、うまく瀕死状態になることができれば、覚醒印の層数に応じて追加効果が発動する。「夏の新しい心得」は、自身あるいは味方が瀕死状態になった時、自身に覚醒印状態を付与。覚醒印の層数に応じて、自身の攻撃力をアップする。「的確な治療」は、味方単体のHPを回復。覚醒印の層数に応じて、追加効果が発動。「勇気の一撃」は、敵単体にダメージ。覚醒印の層数に応じて、追加効果が発動。「夏の傘踊り」は、自身を含む味方全体の防御力をアップ。自身を含む味方全体のHPを回復する。覚醒印の層数に応じて、追加効果が発動。

なお、グラミン<夏かわコーデ>は期間限定キャラクターのため、本ピックアップガチャ終了後も飛竜亭には追加されない。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED