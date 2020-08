スマートフォン向けアプリ『けものフレンズぱびりおん』にて新フレンズ「ライジュウ」が登場した。

今回、ジャパリパークパビリオン内で「ライジュウ」が観察できるようになった。ライジュウは第?世代の全エリアで観察できるが、めったに現れないとのこと。

『けものフレンズぱびりおん』は、『けものフレンズ』を題材としたフレンズ観察ゲーム。ゲームの舞台であるジャパリパークパビリオン内の各エリアに、「あそびどうぐ」と「ジャパリまんじゅう」を配置すると、フレンズが遊びにやってくるという内容。

(C) けものフレンズプロジェクトG(C) bushiroad All Rights Reserved. Developed by UniqueWave Co., LTD.