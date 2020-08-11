Cerevoは8月11日、新たにリモートワークに取り組む人に向けた、ノートPCを中心にヘッドセットなどのデバイスを組み合わせた「BizMeeting Set」3種の販売を開始した。同社のセレクトECショップ「Cerevo Selection Store」で販売する。価格は99,900円（以下税別）～。

「Biz Meeting Set」は、在宅勤務などのリモートワーク環境に必要な機材をそろえたセット商品。15.6型ノートPCとマウスに会議向きのマイク付きスピーカーを付属した音質にこだわる人向けの【with MicSpeaker】（99,900円）、15.6型ノートPCとマウスにヘッドセットをまとめた会議に集中したい人向けの【with Headset】（99,900円）、コンパクトながらもハイパフォーマンスの14型ノートPCとマウスにヘッドセットやWebカメラを含む計9点を同梱した【Special】（199,000円）といった3種が展開されている。

Biz Meeting Set【with MicSpeaker】構成

会議向きのマイク付きスピーカーを付属したセット「Biz Meeting Set【with MicSpeaker】」（99,900円）

15.6型ノートPC（eX.computer note N1505Kシリーズ N1505K-310T/8G）

ワイヤレスマウス（Logicool M171GR）

会議用Bluetoothマイクスピーカー（eMeet OfficeCore M1）

ノートPCのおもなスペックは、CPUがIntel Core i3-10110U（2.10GHz）、メモリが8GB、ストレージが256GB SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ、液晶ディスプレイが15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレアIPS方式。OSはWindows 10 Home 64ビット版。

Biz Meeting Set【with Headset】構成

ヘッドセットが含まれる「Biz Meeting Set【with Headset】」（99,900円）

15.6型ノートPC（eX.computer note N1505Kシリーズ N1505K-310T/8G、上記の【with MicSpeaker】と同一）



ワイヤレスマウス（Logicool M171GR）



ノイズキャンセリングヘッドセット（MPOW HC6）

Biz Meeting Set【Special】構成

Webカメラとリングライトも付属した最上位セット「Biz Meeting Set【Special】」（199,000円）

14型ノートPC（eX.computer note N1422Kシリーズ N1422K-500/T）

ワイヤレス静音マウス（M-XGM10DBSBK）

フルHD対応Webカメラ（eMeet C960）

会議用Bluetoothマイクスピーカー（eMeet OfficeCore M1）

LEDリングライト 6inch（Ring Fill Light）

ノイズキャンセリングヘッドセット（MPOW HC6）

USB-C 有線LANアダプター（vilcome 4in1）

HDMIキャプチャ（RULLZ HDMI VIDEO CAPTURE）

HDMIセレクタ（DH-SWL3CBK）

ノートPCのおもなスペックは、CPUがIntel Core i5-10210U（1.60GHz）、メモリが8GB、ストレージが256GB SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）、液晶ディスプレイが14型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレア。OSはWindows 10 Home 64ビット版。光学ドライブはなし。

「Biz Meeting Set【Special】」利用例（協力：メイドカフェ「マジカルツインテール」）

今回リモート環境向けのセットが発売されたのは、2020年6月に発売したビデオ通話向けデバイスセット「Online Meeting Set」に大きな反響があったことがきっかけ。ニューノーマルな働き方が加速する社会の動きの中で、リモートワーク環境を構築できるセットがほしいという声を元に、今回のセットの販売を決定した。

また、各セットのオプションとして、「Microsoft Office Home & Business 2019 for Windows/Mac」の永続ライセンス付き POSA カードを販売する。