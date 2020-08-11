Cerevoは8月11日、新たにリモートワークに取り組む人に向けた、ノートPCを中心にヘッドセットなどのデバイスを組み合わせた「BizMeeting Set」3種の販売を開始した。同社のセレクトECショップ「Cerevo Selection Store」で販売する。価格は99,900円（以下税別）～。
「Biz Meeting Set」は、在宅勤務などのリモートワーク環境に必要な機材をそろえたセット商品。15.6型ノートPCとマウスに会議向きのマイク付きスピーカーを付属した音質にこだわる人向けの【with MicSpeaker】（99,900円）、15.6型ノートPCとマウスにヘッドセットをまとめた会議に集中したい人向けの【with Headset】（99,900円）、コンパクトながらもハイパフォーマンスの14型ノートPCとマウスにヘッドセットやWebカメラを含む計9点を同梱した【Special】（199,000円）といった3種が展開されている。
Biz Meeting Set【with MicSpeaker】構成
- 15.6型ノートPC（eX.computer note N1505Kシリーズ N1505K-310T/8G）
- ワイヤレスマウス（Logicool M171GR）
- 会議用Bluetoothマイクスピーカー（eMeet OfficeCore M1）
ノートPCのおもなスペックは、CPUがIntel Core i3-10110U（2.10GHz）、メモリが8GB、ストレージが256GB SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ、液晶ディスプレイが15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレアIPS方式。OSはWindows 10 Home 64ビット版。
Biz Meeting Set【with Headset】構成
- 15.6型ノートPC（eX.computer note N1505Kシリーズ N1505K-310T/8G、上記の【with MicSpeaker】と同一）
- ワイヤレスマウス（Logicool M171GR）
- ノイズキャンセリングヘッドセット（MPOW HC6）
Biz Meeting Set【Special】構成
- 14型ノートPC（eX.computer note N1422Kシリーズ N1422K-500/T）
- ワイヤレス静音マウス（M-XGM10DBSBK）
- フルHD対応Webカメラ（eMeet C960）
- 会議用Bluetoothマイクスピーカー（eMeet OfficeCore M1）
- LEDリングライト 6inch（Ring Fill Light）
- ノイズキャンセリングヘッドセット（MPOW HC6）
- USB-C 有線LANアダプター（vilcome 4in1）
- HDMIキャプチャ（RULLZ HDMI VIDEO CAPTURE）
- HDMIセレクタ（DH-SWL3CBK）
ノートPCのおもなスペックは、CPUがIntel Core i5-10210U（1.60GHz）、メモリが8GB、ストレージが256GB SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）、液晶ディスプレイが14型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレア。OSはWindows 10 Home 64ビット版。光学ドライブはなし。
今回リモート環境向けのセットが発売されたのは、2020年6月に発売したビデオ通話向けデバイスセット「Online Meeting Set」に大きな反響があったことがきっかけ。ニューノーマルな働き方が加速する社会の動きの中で、リモートワーク環境を構築できるセットがほしいという声を元に、今回のセットの販売を決定した。
また、各セットのオプションとして、「Microsoft Office Home & Business 2019 for Windows/Mac」の永続ライセンス付き POSA カードを販売する。