スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』のガールズバンド・Roseliaが登場することを記念し、8月1日20:00より「ロストディケイドRADIO アウロラ通信~出張版~ 『Roselia from バンドリ! ガールズバンドパーティ!』コラボ直前生放送」を配信する。

「ロストディケイドRADIO アウロラ通信~出張版~ 『Roselia from バンドリ! ガールズバンドパーティ!』コラボ直前生放送」は、YouTube Live、Periscope、ゲーム内ラジオにて配信される。MCは『ロストディケイド』よりキャロライン役・愛美、エレーナ役・佐々木未来、ユア役・前島亜美、そしてゲストに『バンドリ!』より湊友希那役の相羽あいなが登場する。

生放送では、コラボの最新情報や描きおろしのコラボイラストを初解禁するとのこと。

