JR東日本は7月15日、スマートフォンアプリ「JR東日本アプリ」で山手線を対象に提供していた「リアルタイム混雑情報」を、首都圏の他の線区まで拡大した。
アプリ上で、首都圏各線区の列車走行位置に表示される列車をタップすると、ほぼリアルタイム（約5分前）の混雑状況が5段階で表示される。なお、データが取得できない車両で運行する一部列車では、混雑状況が表示されない。また、特急列車やライナー、普通列車グリーン車の混雑状況は含まない。
7月15日から混雑情報を提供開始した線区・区間は下記の通り。
- 東海道線 東京－湯河原
- 横須賀線・総武快速線 久里浜－千葉
- 湘南新宿ライン 宇都宮－新宿－逗子、神保原－新宿―小田原
- 京浜東北・根岸線 大宮－大船
- 横浜線・根岸線 八王子－東神奈川－大船
- 南武線 川崎－立川
- 中央本線 立川－大月
- 中央線快速電車 東京－高尾
- 中央・総武線各駅停車 三鷹－千葉
- 青梅線 立川－青梅
- 五日市線 拝島－武蔵五日市
- 宇都宮線 上野－黒磯
- 高崎線 上野－神保原
- 埼京線・川越線・相鉄線直通 高麗川－大宮－大崎－武蔵小杉
- 常磐線快速電車・常磐線 品川－羽鳥
- 常磐線各駅停車 綾瀬－取手
- 京葉線 東京－蘇我
- 武蔵野線 府中本町－西船橋－東京・海浜幕張
- 上野東京ライン 黒磯・神保原－東京－湯河原、羽鳥－品川