アニメ『クレヨンしんちゃん』のスマートフォン向けゲーム『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』にて新しくログインボーナス機能が登場し、アニメ『少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん』とのコラボミッション後半が実施された。

今回実装された「ログインボーナス」機能では、ゲームに毎日ログインすることで、「ごほうび」をもらうことができる。初回のログインボーナスでは、毎日ゲームにログインすると「きんのたま」を合計30個獲得でき、ゲーム内の「ガチャ」を1回引くことができる。

また、現在『少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん』とのコラボミッション後半が開催中。全ミッションを達成すると、コスプレ「ゴマちゃんしんちゃん」を1体、おうえんおとも「ゴマちゃんシロ」を3体ゲットすることができる。コラボ期間は6月9日14:59まで。

(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)森下裕美・OOP/Team Goma

(C) bushiroad All Rights Reserved.

Developed by UniqueWave Co., LTD.