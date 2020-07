スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』で夏のフォロー&RTキャンペーンが開催される。

『ロストディケイド』公式Twitterでは、7月1日より4週連続で、ここでしか手に入らない水着を身に纏ったユアたちの非売品グッズが当たる特別な夏のフォロー&RTキャンペーンを実施中。

第1弾は、限定ガチャ「ユア<アツアツ鉄板娘>」のイラスト入りロングクッションカバー(約50cmx150cm)を抽選で3名にプレゼント。応募締め切りは7月8日14:59まで。詳細は公式Twitterにて。

