スマートフォン向けゲーム『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』が『映画クレヨンしんちゃん ヘンダ―ランドの大冒険』とのコラボイベントを開催する。

『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』とのコラボイベントは7月14日14:59まで開催。映画に登場のキャラクターをモチーフにしたコスプレ「とつげきしんちゃん」「ヘンダ―しんちゃん」や、おうえんおとも「トッペマ」「ヘンダ―シロ」がガチャに登場するほか、ゲーム内の「ミッション」でも作品のキャラクターが登場し、映画の世界観をゲームでも楽しめる内容になっているとのこと。

また、コラボミッションでは、前半・後半それぞれで、全てのミッションを達成すると、コスプレ「ヘンダ―しんちゃん」を 1体ずつゲットすることができる。

