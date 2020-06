ブシロードの新プロジェクト『D4DJ』が7月26日に無観客配信ライブ「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」を開催することを発表した。

「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」

「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」では、全6ユニット・総勢24名のキャストが出演予定で、今年4月にキャストが発表されたばかりのLyrical Lilyにとっては、今回が初ステージとなる。

●出演者



Happy Around!(西尾夕香、各務華梨、三村遙佳、志崎樺音)

Peaky P-key(愛美、高木美佑、小泉萌香、倉知玲鳳)

Photon Maiden(紡木吏佐、前島亜美、岩田陽葵、佐藤日向)

Merm4id(平嶋夏海、岡田夢以、葉月ひまり、根岸 愛)

燐舞曲(加藤里保菜、大塚紗英、もものはるな、つんこ)

Lyrical Lily(反田葉月、進藤あまね、深川瑠華、渡瀬結月)

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.

(C) 群馬電機株式会社 All Rights Reserved.

(C)CAPCOM U.S.A., INC. 1991, ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.