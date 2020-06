TCG「Reバース for you」より『D4DJ』「ホロライブプロダクション」の情報公開&人気イベント「全国講習会600」の再開が発表された。

●『D4DJ』トライアルデッキ/ブースターパック

Reバース for you トライアルデッキ

「D4DJ Ver.Happy Around!/ Peaky P-key」10月23日発売予定

「D4DJ Ver.Merm4id/燐舞曲」11月27日発売予定

「D4DJ Ver.Photon Maiden/Lyrical Lily」12月25日発売予定

Reバース for you ブースターパック

「D4DJ」12月25日発売予定

・トライアルデッキ商品仕様(3種共通)

カード50+3枚入り構築済みデッキ

同梱物=紙製ルールシート・デッキ解説書

販売価格:1個 1,500円(税抜)





・ブースターパック商品仕様

カード6枚入り構築済みデッキ

同梱物=紙製ルールシート・デッキ解説書

販売価格:1パック 300円、1ボックス (10パック入り) 3,000円(税抜)

●「ホロライブプロダクション」トライアルデッキ

Reバース for you トライアルデッキ

「ホロライブプロダクション ver.ホロライブ」(8月21日発売)

「ホロライブプロダクション ver.ホロライブ1期生」(8月21日発売)

「ホロライブプロダクション ver.ホロライブ2期生」(9月25日発売)

「ホロライブプロダクション ver.ホロライブゲーマーズ」(9月25日発売)

「ホロライブプロダクション ver.ホロライブ3期生」(10月23日発売)

「ホロライブプロダクション ver.ホロライブ4期生」(10月23日発売)

●6/13より「Reバース全国講習会600」再開

<スケジュール>

6月13日(土)14:00~:カードラボ秋葉原ラジオ会館本店(ゲスト:尾崎由香)

6月14日(日)13:00~:竜星のPAO立川店(ゲスト:大塚紗英)

6月14日(日)14:00~ :TCGshop193 秋葉原店(ゲスト:岩田陽葵様

(C)2017-2020 cover corp. (C)bushiroad All Rights Reserved. illust: やちぇ(D4DJ)