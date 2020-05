スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』は5月31日17:00より『魔法少女リリカルなのは Detonation』コラボイベント「唄いつなぐ小さな魔法」を配信開始した。

●コラボイベント「唄いつなぐ小さな魔法」PV

●コラボイベント「唄いつなぐ小さな魔法」イベント概要

開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストではアイテム「魔力素」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、魔導師型ギアの★5シンフォギアカード「小日向未来【光矢・ウロボロス】」や各種強化素材などと交換できる。また、特定のミッションをクリアすることでコラボ限定メモリアカード★5「空の上のお散歩なの」が獲得可能。※イベントクエストは「MA1-3:雑音と不協和音と」をクリア後にプレイ可能となる。開催期間は6月13日16:59まで。

また、コラボイベント開催を記念し「11回ガチャ」を1回無料で回すことができる「魔法少女リリカルなのは Detonationコラボ無料ガチャ」が実施される。「魔法少女リリカルなのは Detonationコラボ無料ガチャ」では「★5 立花響【我流・ブラストカラミティXF】」「★5 風鳴翼【轟刃・ブリッツセイバー】」が封入されている。開催期間は6月13日16:59まで。

そして、コラボ限定の『魔導師型ギア』をまとった、装者が初登場する「魔法少女リリカルなのは Detonationコラボガチャ」も配信開始。「魔法少女リリカルなのは Detonationコラボガチャ」では「★5 立花響【我流・ブラストカラミティXF】」「★5 風鳴翼【轟刃・ブリッツセイバー】」が封入されている。開催期間は6月13日16:59まで。

