ヤマタノオロチ

スマートフォン向けアプリ『けものフレンズぱびりおん』に新フレンズ「ヤマタノオロチ」が登場した。

『けものフレンズぱびりおん』は『けものフレンズ』を題材としたフレンズ観察ゲーム。今回登場した「ヤマタノオロチ」はジャパリパークパビリオン内で観察できるようになった新フレンズ。

また、SSプリンターから新しいあそびどうぐ「大蛇の岩穴」を作ることが可能となった。「大蛇の岩穴」はヤマタノオロチが好むあそびどうぐで、観察エリアに置いておくと、ヤマタノオロチの珍しい行動が見られるかも。なお、5月20日14:59までの期間中は新登場のあそびどうぐをつくれる確率がアップしている。

(C) けものフレンズプロジェクトG

(C) bushiroad All Rights Reserved. Developed by UniqueWave Co., LTD.