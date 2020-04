『アイドルマスター ミリオンライブ!』が5月23・24日に富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催を予定していた7thライブ「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 7thLIVE Q@MP FLYER!!!」の中止が発表された。

発表は『アイドルマスター』シリーズ公式サイトにて行われ、「緊急事態宣言ならびに現時点の新型コロナウイルスの感染状況も踏まえ、本件に関わるすべての皆様の健康・安全を第一に考えました結果、開催中止を決定いたしました」と報告された。購入済みのチケットは全額返金するとのこと。返金方法についての案内はイベント公式サイトにて案内されるとのこと。

なお、『アイドルマスター』シリーズとしてはすでに「THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆ENCORE」、『シンデレラガールズ』が「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Funky Dancing! アンコール上映会」、『アイドルマスター ミリオンライブ!』が「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! One Night Cruise Welcome!! Aboard」、「ライブBlu-ray発売記念トークショーイベント」、「THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 01」発売記念イベント、『サイドM』が「THE IDOLM@STER SideM PRODUCER MEETING PRESENT FOR 315@MBITIOUS!!!!!」、「THE IDOLM@STER SideM PRODUCER MEETING PRESENT FOR 315@MBITIOUS!!!!! 理由あって、AFTER MEETING Café」、『シャイニーカラーズ』が「THE IDOLM@STER SHINY COLORS SPRING PARTY 2020」、「THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 01」発売記念イベントと立て続けに開催・延期をしている。

以下、『アイドルマスター』総合プロデューサー・坂上陽三氏からのコメント。