セルシスは、バーチャルYouTuberの「Kizuna AI（キズナアイ）」とコラボレーションし、「CLIP STUDIO PAINT PRO 限定パッケージ」を6月30日に創作応援サイト「CLIP STUDIO」で発売する。
「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト・マンガ・アニメーション制作ツール。「CLIP STUDIO PAINT PRO Kizuna AIコラボ限定パッケージ」は、コミックマーケット98での販売を予定していたが、イベント開催中止にともない、Kizuna AI 4歳の誕生日である6月30日にオンラインで発売することを決めた。
コラボモデルは、「CLIP STUDIO PAINT PRO Kizuna AIコラボ限定パッケージ版 for Windows/macOS＋特製A2タペストリーセット[特製クリアファイル付き]」と、「CLIP STUDIO PAINT PRO Kizuna AIコラボ限定パッケージ版 for Windows/macOS[特製クリアファイル付き]」の2つ。予定価格は、「特製A2タペストリー＋特製クリアファイル付き」タイプが8,000円、「特製クリアファイル付き」タイプが6,000円（どちらも税込、送料込み）。数量限定での販売につき、在庫が無くなり次第販売終了する。