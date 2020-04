サードウェーブは、4月3日に『Minecraft for Windows 10 Master Collection同梱版パソコン』に、ノートPCモデル「GALLERIA GCR1660TGF-QC Minecraft for Windows 10 Master Collection 同梱版」「GALLERIA GCR2070RGF-QC Minecraft for Windows 10 Master Collection 同梱版」の2機種を新たに追加した。どちらもBTOに対応し、標準構成時の価格はGCR1660TGF-QCが145,380円、GCR2070RGF-QCが182,280円(ともに税別)。

「Minecraft for Windows 10 Master Collection同梱版パソコン」は、簡単なステップで『Minecraft for Windows 10 Master Collection』のすべてのコンテンツを導入できるPC。

一例として、GCR1660TGF-QCの標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i7-9750H(2.60 GHz)、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti、メモリが16GB(PC4-21300 DDR4 SDRAM)、ストレージが512GB SSD(PCIe NVMe/M.2)、ディスプレイが15.6インチの非光沢液晶、解像度が1,920×1,080ドットのフルHD、リフレッシュレートが144Hz、バッテリー駆動時間が約10時間、本体サイズがW356.4×D233.7×H20.5mm、重さが1.87Kg。