コナミデジタルエンタテインメントは3月19日、家庭用ゲーム機「PCエンジン mini」を、Amazon.co.jpで予定通り発売した。価格は10,500円(税込)。1987年に発売された家庭用ゲーム機「PCエンジン」を小型サイズにし、当時「PCエンジン」向けに発売されたタイトルを複数収録したゲーム機で、2019年6月に開発発表を行っていた。

「PCエンジン mini」には、「PCエンジン」向けタイトルと、北米市場の「TurboGrafx-16」向けに発売されたタイトルの計58タイトルを収録。北米、欧州でも発売し、北米では「TurboGrafx-16 mini」、欧州では「PC Engine Core Grafx mini」として復刻される。

発売を記念し、「PCエンジン mini」専用の裏技情報も公開された。

独自要素として、「SOLDIER BLADE」のキャラバン用スペシャルバージョンを収録したほか、当時の「PCエンジン」向けアーケード移植タイトル「グラディウス」と「ファンタジーゾーン」のグラフィックの色味やBGM、効果音などをよりアーケード版に近づけた、near Arcade版も収録。特別な操作で起動できる。

裏技の1つが「SOLDIER BLADE」のスペシャルバージョン。プレイするには、タイトルメニュー画面でSELECTを押したままゲームを起動(RUN or Ⅰボタン)する



PCエンジン版「グラディウス」(上)と、near Arcad版「グラディウス」(下)。「グラディウス near Arcad」のプレイには、タイトルメニュー画面でSELECTを押したままゲームを起動(RUN or Ⅰボタン)する



PCエンジン版「ファンタジーゾーン」(上)と、near Arcade版「ファンタジーゾーン」(下)「ファンタジーゾーン near Arcade」のプレイには、タイトルメニュー画面でSELECTを押したままゲームを起動(RUN or Ⅰボタン)する

「PCエンジン」ラインナップ

THE 功夫(1987年)

邪聖剣ネクロマンサー(1988年)

ファンタジーゾーン(1988年)

あっぱれ!ゲートボール(1988年)

ネクタリス(1989年)

ダンジョンエクスプローラー(1989年)

ニュートピア(1989年)

PC原人(1989年)

イースⅠ・II(1989年)

スーパーダライアス(1990年)

スーパースターソルジャー(1990年)

大魔界村(1990年)

オルディネス(1991年)

ニュートピアII(1991年)

グラディウス(1991年)

スーパー桃太郎電鉄II(1991年)

忍者龍剣伝(1992年)

スターパロジャー(1992年)

SNATCHER(1992年)

グラディウスII -GOFERの野望-(1992年)

超兄貴(1989年)

悪魔城ドラキュラX 血の輪廻(1993年)

ボンバーマン'94(1993年)

ときめきメモリアル(1994年)

ボンバーマン ぱにっくボンバー(1994年)

銀河婦警伝説サファイア(1995年)

天外魔境II 卍MARU(1992年)

ドラゴンスピリット(1988年)

源平討魔伝(1990年)

ワルキューレの伝説(1990年)

ギャラガ'88(1988年)

スプラッターハウス(1990年)

精霊戦士スプリガン(1991年)

スプリガン mark2(1992年)

「TurboGrafx-16」ラインナップ

ALIEN CRUSH(1989年)

VICTORY RUN(1989年)

BLAZING LAZERS(1989年)

NEUTOPIA(1990年)

DUNGEON EXPLORER(1989年)

R-TYPE(1989年)

Moto Roader(1989年)

POWER GOLF(1989年)

Ys book I&II(1990年)

NINJA SPIRIT(1990年)

J.J. & JEFF(1990年)

SPACE HARRIER(1990年)

MILITARY MADNESS(1990年)

CHEW-MAN-FU(1990年)

PSYCHOSIS(1990年)

BONK'S REVENGE(1991年)

PARASOL STARS(1991年)

CADASH(1991年)

NEW ADVENTURE ISLAND(1992年)

AIR ZONK(1992年)

NEUTOPIA II(1992年)

SOLDIER BLADE(1992年)

LORDS OF THUNDER(1993年)

BOMBERMAN '93(1993年)

なお、新型コロナウイルスにより、生産や出荷に影響があるため、同社は詳細を公式サイトで確認してほしいと案内している。

(c)SEGA (c)RED (c)Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. (c)TAITO CORPORATION 1986, 1990, 1991 ALL RIGHTS RESERVED. (c)CAPCOM CO., LTD. 1988, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. (c)さくまあきら (c)1988 コーエーテクモゲームス All rights reserved. (c)extreme (c)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (c)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (c)Konami Digital Entertainment