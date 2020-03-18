ワコムは3月18日から、同社の液晶ペンタブレット（液タブ）やペンタブレット（板タブ）にアドビやセルシスのソフトウェアライセンスを付属する。
対象製品を購入したユーザーはソフトウェアを無償ダウンロードし、一定の期間、制限なしで利用可能。対象製品とソフトウェア、ライセンス期間は以下の通り。
液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq Pro」「Wacom Intuos Pro」
対象製品：
DTH-1320、DTH-1620、DTH-2420、DTK-2420、DTH-3220
PTH460、PTH-660、PTH-860
ソフトウェアライセンスと期間：
「Adobe Creative Cloud フォトプラン（Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop、オンラインストレージ20GB）2カ月ライセンス」、または、動画制作「Adobe Premiere Rush 2カ月ライセンス」のいずれか1つ。
液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq」
対象製品：DTK1660、DTK2260
ソフトウェアライセンスと期間：イラスト・マンガ・アニメーション制作向け「CLIP STUDIO PAINT EX」（最大6カ月間、無料で利用できるライセンス）。
また、2021年2月28日までに購入したユーザーには、緻密な3D制作環境を提供する「Substance Suite 6カ月ライセンス（Substance Painter、Substance Alchemist、Substance Designer、毎月30マテリアル無料ダウンロード可能なSubstance Source）」も提供。
液晶ペンタブレットPC「Wacom MobileStudio Pro」
対象製品：DTHW1321L、DTHW1321H、DTHW1621H
ソフトウェアライセンスと期間：2020年12月31日までに対象製品を購入したユーザーに、「Adobe Fresco 6カ月ライセンス」を提供。