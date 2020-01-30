e☆イヤホンは1月30日、2019年のイヤホン＆ヘッドホン、携帯オーディオプレーヤーの年間売上ランキング完全版を発表。完全ワイヤレスイヤホンはソニーの「WF-1000XM3」が、ゲーミング向けモデルはRazerの「Kraken」が1位を獲得した。
それぞれのランキングは以下の通り。同店では、アップルの「AirPods」の新品は販売していないため、今回のランキングには入っていない。年間ランキング特設サイトでは、製品カテゴリ別の売上金額ランキングも公開している。
集計を行った店舗はe☆イヤホン秋葉原店、SHIBUYA TSUTAYA店、名古屋大須店、梅田 EST店、大阪日本橋本店、Web本店。集計期間は2019年1月1日～12月31日まで。
売上金額ランキング（完全ワイヤレスイヤホン編）
- 1位：ソニー「WF-1000XM3」
- 2位：Jabra「Elite Active 65t」
- 3位：SENNHEISER「MOMENTUM True Wireless」
- 4位：BOSE「SoundSport「Free wireless headphones」
- 5位：Noble Audio「FALCON」
- 6位：NUARL「NT01AX」
- 7位：GLIDiC「Sound Air TW-7000」
- 8位：AVIOT「TE-D01d」
- 9位：ZERO AUDIO「TWZ-1000」
- 10位：AVIOT「TE-BD21f-pnk（ピエール中野モデル）」
- 11位：AVIOT「TE-D01g」
- 12位：Audio-Technica「ATH-CKS5TW」
- 13位：JBL「UA SPORT WIRELESS FLASH」
- 14位：RHA「TrueConnect」
- 15位：MASTER & DYNAMIC「MW07」
- 16位：AVIOT「TE-D01d-kzn（キズナアイモデル）」
- 17位：ソニー「WF-SP900」
- 18位：Jabra「Jabra Elite 65t」
- 19位：SUDIO「SUDIO TOLV」
- 20位：Beats by Dr. Dre「Powerbeats PRO」
売上金額ランキング（ゲーミング編）
- 1位：Razer「Kraken」
- 2位：SENNHEISER「GSP 600」
- 3位：Kingston「Hyper X Cloud Revolver S」
- 4位：Razer「Thresher 7.1」
- 5位：Audio-Technica「ATH-G1」
- 6位：SteelSeries「SteelSeries Arctis Pro Wireless」
- 7位：Razer「Nari Ultimate」
- 8位：Kingston「Hyper X Cloud Stinger Core」
- 9位：SteelSeries「SteelSeries Arctis 5（2019 Edition）」
- 10位：Razer「Kraken X」
- 11位：Razer「Razer Kraken Pro V2」
- 12位：Razer「Nari」
- 13位：Cooler Master「MH-752」
- 14位：Kingston「HyperX Cloud Alpha」
- 15位：Logicool「G433」
- 16位：AUDEZE「Mobius headphone」
- 17位：Razer「Thresher for PS4」
- 18位：SteelSeries「SteelSeries Arctis Pro + Game DAC」
- 19位：Razer「Kraken Tournament Edition」
- 20位：Audio-Technica「ATH-G1WL」
売上金額ランキング（全カテゴリー編）
- 1位：ソニー「WF-1000XM3」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 2位：ソニー「WH-1000XM3」（ワイヤレスヘッドホン）
- 3位：EMPIRE EARS「Legend X（Universal Fit）」（イヤホン）
- 4位：Jabra「Elite Active 65t」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 5位：SENNHEISER「MOMENTUM True Wireless」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 6位：BOSE「SoundSport Free wireless headphones」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 7位：Noble Audio「FALCON」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 8位：NUARL「NT01AX」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 9位：GLIDiC「Sound Air TW-7000」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 10位：AVIOT「TE-D01d」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 11位：ZERO AUDIO「TWZ-1000」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 12位：Cayin「N6ii DAP」（DAP）
- 13位：ソニー「NW-ZX507」（DAP）
- 14位：Campfire Audio「ANDROMEDA」（イヤホン）
- 15位：TaoTronics「TT-BH026」（ワイヤレスイヤホン）
- 16位：ソニー「IER-Z1R」（イヤホン）
- 17位：SHURE「SE215 Special Edition」（イヤホン）
- 18位：intime「碧（SORA）-Light」（イヤホン）
- 19位：TaoTronics「TT-BH07」（ワイヤレスイヤホン）
- 20位：ソニー「NW-ZX300」（DAP）
売上数量ランキング（全カテゴリー編）
- 1位：TaoTronics「TT-BH026」（ワイヤレスイヤホン）
- 2位：TaoTronics「TT-BH07」（ワイヤレスイヤホン）
- 3位：intime「碧（SORA）-Light」（イヤホン）
- 4位：ソニー「WF-1000XM3」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 5位：ソニー「WH-1000XM3」（ワイヤレスヘッドホン）
- 6位：AVIOT「TE-D01d」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 7位：GLIDiC「Sound Air TW-7000」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 8位：Hi-Unit「HSE-A1000」（イヤホン）
- 9位：JBL「T110BT」（ワイヤレスイヤホン）
- 10位：final「E3000」（イヤホン）
- 11位：TaoTronics「TT-BH07S」（ワイヤレスイヤホン）
- 12位：ZERO AUDIO「TWZ-1000」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 13位：NUARL「NT01AX」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 14位：AVIOT「TE-D01g」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 15位：final「E1000」（イヤホン）
- 16位：Noble Audio「FALCON」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 17位：Razer「Kraken」（ゲーミングヘッドホン）
- 18位：SHURE「SE215 Special Edition」（イヤホン）
- 19位：ADVANCED「Sleeper」（イヤホン）
- 20位：Jabra「Elite Active 65t」（完全ワイヤレスイヤホン）