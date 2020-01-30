e☆イヤホンは1月30日、2019年のイヤホン＆ヘッドホン、携帯オーディオプレーヤーの年間売上ランキング完全版を発表。完全ワイヤレスイヤホンはソニーの「WF-1000XM3」が、ゲーミング向けモデルはRazerの「Kraken」が1位を獲得した。

それぞれのランキングは以下の通り。同店では、アップルの「AirPods」の新品は販売していないため、今回のランキングには入っていない。年間ランキング特設サイトでは、製品カテゴリ別の売上金額ランキングも公開している。

集計を行った店舗はe☆イヤホン秋葉原店、SHIBUYA TSUTAYA店、名古屋大須店、梅田 EST店、大阪日本橋本店、Web本店。集計期間は2019年1月1日～12月31日まで。

売上金額ランキング（完全ワイヤレスイヤホン編）

1位：ソニー「WF-1000XM3」

2位：Jabra「Elite Active 65t」

3位：SENNHEISER「MOMENTUM True Wireless」

4位：BOSE「SoundSport「Free wireless headphones」

5位：Noble Audio「FALCON」

6位：NUARL「NT01AX」

7位：GLIDiC「Sound Air TW-7000」

8位：AVIOT「TE-D01d」

9位：ZERO AUDIO「TWZ-1000」

10位：AVIOT「TE-BD21f-pnk（ピエール中野モデル）」

11位：AVIOT「TE-D01g」

12位：Audio-Technica「ATH-CKS5TW」

13位：JBL「UA SPORT WIRELESS FLASH」

14位：RHA「TrueConnect」

15位：MASTER & DYNAMIC「MW07」

16位：AVIOT「TE-D01d-kzn（キズナアイモデル）」

17位：ソニー「WF-SP900」

18位：Jabra「Jabra Elite 65t」

19位：SUDIO「SUDIO TOLV」

20位：Beats by Dr. Dre「Powerbeats PRO」

売上金額ランキング（ゲーミング編）

1位：Razer「Kraken」

2位：SENNHEISER「GSP 600」

3位：Kingston「Hyper X Cloud Revolver S」

4位：Razer「Thresher 7.1」

5位：Audio-Technica「ATH-G1」

6位：SteelSeries「SteelSeries Arctis Pro Wireless」

7位：Razer「Nari Ultimate」

8位：Kingston「Hyper X Cloud Stinger Core」

9位：SteelSeries「SteelSeries Arctis 5（2019 Edition）」

10位：Razer「Kraken X」

11位：Razer「Razer Kraken Pro V2」

12位：Razer「Nari」

13位：Cooler Master「MH-752」

14位：Kingston「HyperX Cloud Alpha」

15位：Logicool「G433」

16位：AUDEZE「Mobius headphone」

17位：Razer「Thresher for PS4」

18位：SteelSeries「SteelSeries Arctis Pro + Game DAC」

19位：Razer「Kraken Tournament Edition」

20位：Audio-Technica「ATH-G1WL」

売上金額ランキング（全カテゴリー編）

1位：ソニー「WF-1000XM3」（完全ワイヤレスイヤホン）

2位：ソニー「WH-1000XM3」（ワイヤレスヘッドホン）

3位：EMPIRE EARS「Legend X（Universal Fit）」（イヤホン）

4位：Jabra「Elite Active 65t」（完全ワイヤレスイヤホン）

5位：SENNHEISER「MOMENTUM True Wireless」（完全ワイヤレスイヤホン）

6位：BOSE「SoundSport Free wireless headphones」（完全ワイヤレスイヤホン）

7位：Noble Audio「FALCON」（完全ワイヤレスイヤホン）

8位：NUARL「NT01AX」（完全ワイヤレスイヤホン）

9位：GLIDiC「Sound Air TW-7000」（完全ワイヤレスイヤホン）

10位：AVIOT「TE-D01d」（完全ワイヤレスイヤホン）

11位：ZERO AUDIO「TWZ-1000」（完全ワイヤレスイヤホン）

12位：Cayin「N6ii DAP」（DAP）

13位：ソニー「NW-ZX507」（DAP）

14位：Campfire Audio「ANDROMEDA」（イヤホン）

15位：TaoTronics「TT-BH026」（ワイヤレスイヤホン）

16位：ソニー「IER-Z1R」（イヤホン）

17位：SHURE「SE215 Special Edition」（イヤホン）

18位：intime「碧（SORA）-Light」（イヤホン）

19位：TaoTronics「TT-BH07」（ワイヤレスイヤホン）

20位：ソニー「NW-ZX300」（DAP）

売上数量ランキング（全カテゴリー編）