ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、BTO対応のデスクトップPC、ノートPC、各種PCパーツ、組み立てキット、周辺機器を割安で販売する「クリスマスセール」を実施中だ。期間は2019年12月26日14時まで。
合わせて、総額3億円分のポイントが早い者勝ちで還元されるキャンペーンも開催中だ（購入金額の最大20％ポイント還元）。こちらの対象期間は2019年12月31日まで。
クリスマスセールの対象製品の一例は以下の通り。
第9世代Intel Core i7搭載17型フルHDスタンダードノートPC「STYLE-17FH055-i7-UHSX」
- 価格：89,800円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-9750H（2.60GHz）
- メモリ：8GB（4GB×2）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- ディスプレイ：17.3型フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 5.0
- バッテリー駆動時間：約5.4時間
- 本体サイズ：W404×D284×H35（突起部含まず）
- 重さ：約2.3kg
AMD Ryzen搭載デスクトップPC「SENSE-M0B4-R33G-VHS-CSP」（CLIP STUDIO PAINT推奨 イラスト・マンガ制作向けミニタワー）
- 価格：48,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：AMD Ryzen 3 3200G（3.6GHz）
- メモリ：8GB（8GB×1）
- ストレージ：240GB SATA SSD
- グラフィックス：Radeon Vega 8 Graphics（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
- 通信機能：Gigabit Ethernet
- 本体サイズ：W190×D415×H357mm