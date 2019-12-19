ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、BTO対応のデスクトップPC、ノートPC、各種PCパーツ、組み立てキット、周辺機器を割安で販売する「クリスマスセール」を実施中だ。期間は2019年12月26日14時まで。

合わせて、総額3億円分のポイントが早い者勝ちで還元されるキャンペーンも開催中だ（購入金額の最大20％ポイント還元）。こちらの対象期間は2019年12月31日まで。

クリスマスセールの対象製品の一例は以下の通り。

第9世代Intel Core i7搭載17型フルHDスタンダードノートPC「STYLE-17FH055-i7-UHSX」

  • STYLE-17FH055-i7-UHSX

  • 価格：89,800円（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i7-9750H（2.60GHz）
  • メモリ：8GB（4GB×2）
  • ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
  • ディスプレイ：17.3型フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢
  • 光学ドライブ：なし
  • 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 5.0
  • バッテリー駆動時間：約5.4時間
  • 本体サイズ：W404×D284×H35（突起部含まず）
  • 重さ：約2.3kg

AMD Ryzen搭載デスクトップPC「SENSE-M0B4-R33G-VHS-CSP」（CLIP STUDIO PAINT推奨 イラスト・マンガ制作向けミニタワー）

  • SENSE-M0B4-R33G-VHS-CSP

  • 価格：48,980円（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：AMD Ryzen 3 3200G（3.6GHz）
  • メモリ：8GB（8GB×1）
  • ストレージ：240GB SATA SSD
  • グラフィックス：Radeon Vega 8 Graphics（CPU内蔵）
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
  • 通信機能：Gigabit Ethernet
  • 本体サイズ：W190×D415×H357mm