デジカは、Razerの13インチ薄型ノートPC「Razer Blade Stealth 13」新モデル「Razer Blade Stealth 13 フルHD Mercury White」「Razer Blade Stealth 13 GTX フルHD」「Razer Blade Stealth 13 GTX 4K UHD」の3種を2019年12月17日から販売する。価格は「フルHD Mercury White」が175,800円、「GTX フルHD」が209,800円、「 GTX 4K UHD」が 235,800円（すべて税別）。
「Razer Blade Stealth 13 フルHD Mercury White」は、非光沢ディスプレイを採用した4.9mmベゼル幅の13.3インチ フルHDのゲーミングノートPC。スタイリッシュなトーン・オン・トーンのマーキュリーホワイトのデザインに仕上げた。
主な仕様として、CPUがIntel Core i7-1065G7（1.3GHz）、グラフィックスがIntel Iris Plus Graphics、メモリが16GB、ストレージが256GB PCIe M.2 SSD、OSがWindows 10 Home 64ビット。本体サイズは、W304.6×D210×H15.3mm、重さ1.32kg。
「Razer Blade Stealth 13 GTX フルHD」と「Razer Blade Stealth 13 GTX 4K UHD」は、GeForce GTX 1650を搭載したゲーミングノートPC。フルHDモデルは非光沢ディスプレイで、4K UHDモデルはタッチパネルを一体化させたガラスパネルを搭載する。
「Razer Blade Stealth 13 GTX フルHD」の主な仕様として、CPUがIntel Core i7-1065G7（1.3GHz）、グラフィックスがGeForce GTX 1650 Max-Q Design（4GB）、メモリが16GB、ストレージが512GB PCIe M.2 SSD、OSがWindows 10 Home 64ビット。本体サイズは、W304.6×D210×H15.3mm、重さ1.39kg（4Kモデルは1.47kg）。