マウスコンピューターは11月14日、ゲーミングPCブランド「G-Tune」より13.3型ゲーミングモバイル「G-Tune P3」を発売した。価格は179,800円（税別）。

G-Tune P3

G-Tune P3は、インテル製CPUとAMD製GPUを統合した「Intel Core i7-8709G プロセッサー」を搭載する13.3型のゲーミングノートPC。Intel Core i7-8709G プロセッサーには「Radeon RX Vega M GH グラフィックス」を内蔵しており、一般的なモバイル向けノートPCパソコンに内蔵される「Intel UHD グラフィックス 620」と比べて約790％、ゲーミングPCのエントリーモデルに搭載される「GeForce GTX 1650」と比べて約112％高速だという。

グラフィックス性能の比較

主な仕様として、CPUがIntel Core i7-8709G プロセッサー（3.1GHz）、メモリが16GB PC4-19200、ストレージが512GB NV Me M.2 SSD、グラフィックスがRadeon RX Vega M GH / Intel HD Graphics 630、液晶パネルが13.3型フルHD（1,920×1,080ドット、グレア）、OSがWindows 10 Home 64bit。

ネットワークはIEEE802.11ac / a / b / g / n対応無線LAN＋Bluetooth 5。インタフェースはUSB 3.0 Type-A×2、USB 3.1 Type-C×1、HDMI×1、など。バッテリー駆動時間は約10.2時間。本体サイズはW307×D215×H20.4mm、重さは約1.7kg。