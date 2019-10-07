マウスコンピューターは10月7日、ゲーミングPCブランド「G-Tune」より、144Hzのリフレッシュレートに対応した液晶パネルや、第9世代Intel Coreプロセッサを搭載した15.6型ゲーミングノートPC「NEXTGEAR-NOTE i5580」シリーズを発売した。BTOに対応し、価格は179,800円（税別）から。
NEXTGEAR-NOTE i5580GA1
モデルの一例として、「NEXTGEAR-NOTE i5580GA1」の主なスペック（標準構成時）は、CPUがIntel Core i7-9750H（2.60GHz）、メモリが16GB PC4-19200（8GB×2）、ストレージが512GB M.2 NVMe SSD（最大で2台を搭載可能）、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 2060 6GB、OSがWindows 10 Home 64bit。
15.6型の液晶ディスプレイは非光沢（ノングレア）タイプで、解像度は1,920×1,080ドットのフルHD。ネットワークは、Gigabit Ethernet対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5。
インタフェース類は、USB 3.1 Type-C×2、USB 3.0×3、HDMI、Mini DisplayPort、マルチ（SD）カードリーダー、100万画素Webカメラ、Windows Hello対応指紋センサーなど。バッテリ駆動時間は約6.4時間。本体サイズはW359×D257.8×H29.9mm（突起部含まず）、重さは約2.4kg。この構成で価格は189,800円（税別）。