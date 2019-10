ユニットコムは、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」から、『ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ』推奨パソコン「LEVEL-R040-i7-ROA-XIV」「LEVEL-R0X5-R73X-ROR-XIV」を発売した。BTOに対応し、LEVEL-R040-i7-ROA-XIVの標準モデルの価格は149,980円、LEVEL-R0X5-R73X-ROR-XIVの標準モデルの価格は169,980円(ともに税別)。

『ファイナルファンタジーXIV』は、ネットワークを通じて、世界中のプレイヤーと冒険できるオンラインゲーム。今回発売する推奨パソコンは、ファイナルファンタジーXIV Windows版のプレイにおいて、パブリッシャーであるスクウェア・エニックス独自の検証基準を満たし、動作確認を受けたモデルだ。

一例としてLEVEL-R040-i7-ROA-XIVの標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i7-9700(3.0GHz)、メモリがDDR4-2666 DIMM 16GB(8GB×2)、ストレージが480GB SATA SSD+2TB SATA HDD、グラフィックスがGeForce RTX 2060(6GB)。OSはWindows 10 Home 64bit。インタフェース類は、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1×2 (Type-A×1 / Type-C×1)、USB 3.0×5、USB 2.0×2など。本体サイズは約W190×D477×H432mm。

(C) 2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

IMAGE ILLUSTRATION: (C) 2018 YOSHITAKA AMANO