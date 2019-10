10月2日10時頃に発生し、現在も一部で続いているTwitter・TweetDeckの大規模障害。Twitter Japan(@TwitterJP)は同日20時11分、「こちらの不具合はほぼ復旧し、通常どおりにご利用いただけるようになっています」と発表した。

Twitter Japan(@TwitterJP)が復旧宣言

こちらの不具合はほぼ復旧し、通常どおりにご利用いただけるようになっています。もし、まだ不具合が生じているという方も、間もなくお使いいただけるようになりますので少しお待ち下さい。いつもTwitterをご利用いただきありがとうございます。 — Twitter Japan (@TwitterJP) October 2, 2019

20時30分時点で編集部で確認したところ、TweetDeckのログイン画面では未だに「Sorry, something went wrong. Please try again later. (Service Temporarily Unavailable)」と表示され、ログイン出来ない状態が継続している。

Twitter Japanは「まだ不具合が生じているという方も、間もなくお使いいただけるようになりますので少しお待ち下さい」とコメントしている。

長引くTwitterの障害を受け、同日夕方頃から「#Twitterサービス終了」「#通信障害中なので何言っても気付かれない」などのハッシュタグ付きジョークが数多く投稿され、トレンド上位にも上がっている。