ハル研究所は9月28日、PasocomMini(パソコンミニ)シリーズ第2弾として、かつての8bitパソコン「PC-8001」と周辺機器「PCG8100」の1/4スケールモデルセット、「PasocomMini PC-8001 PCGセット」を発表した。10月5日に発売する。価格は24,800円(以下、税別)。

PasocomMini PC-8001 PCGセット

「PasocomMini PC-8001」は、1979年にNECが発売した8bitパソコン「PC-8001」を1/4スケールで再現した製品。ハードウェアとしてボードコンピュータ「Raspberry Pi Zero WH 」を採用しており、マイクロソフト製「N-BASIC 1.1」が動作する。当時の雑誌などに掲載されていたプログラムも動作し、カセットテープに記録されたプログラムデータもWAVファイル化すれば読み込んで実行可能。

PasocomMini PC-8001

PasocomMini PCG8100

もともとPasocomMini PC-8001は、NECの「PC-8001」40周年を記念して製作されたもので、13.3型モバイルノートPC「LAVIE Pro Mobile」特別モデルとのセットモデルや、LAVIEシリーズ購入者を対象としたプレゼント品(抽選)だった。当初から一般販売を望む声が多く、今回それに応えたかたちだ。

一方の「PasocomMini PCG8100」は、1980年にハル研究所が発売したプログラマブル・キャラクター・ジェネレーターの1/4スケールモデル。単体でも発売する。価格は2,480円。

PasocomMini PC-8001には当時の人気ゲームを同梱しており、キーボード、電源、HDMI接続のディスプレイを用意すれば、すぐにプログラミングやゲームが楽しめる。今後も、プログラムのアップデートやゲームの追加を予定しているとのこと。

同梱ゲームは、平安京エイリアン、JUPITER LANDER、モールアタック、LUNAR CIRY SOS!!、SNAKE WORLD、ASTEROID BELT、SPACE MOUSE、SPACE SHIP、SUB-MARINE、MARINE BELT、CHECK P.、PARACHUTE、PC-ジャン!、ROCKRT BPMB、走れ! スカイライン、オリオン80。

電源はUSBバスパワー。映像出力インタフェースはHDMI×1。ソフトは付属のmicroSDメモリーカードに込み込み済み。本体サイズはPasocomMini PC-8001がW109.5×D66×H21.5mm、PasocomMini PCG8100がW106.5×D57.5×H9mm。

