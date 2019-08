『KITCHEN』(キッチン)

メーカー:カプコン

ジャンル:アドベンチャー

対応機種:PlayStation 4 ※PlayStation VR専用タイトル

価格:100円(税込)※ダウンロード版のみ

プレイ人数:1人

CERO:Z

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.