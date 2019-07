『エースコンバット7』のPS4版はPlayStation VRに対応! PlayStation VR専用に制作された3つのミッションを収録している。この時点でやるしかない! 熱いドッグファイト、緊張感あふれるミッション、かっちょいい演出、それをVRで体験できる。高速で動く戦闘機を首を動かして(視界を移動させて)追える快感はたまらん。空中を動く浮遊感すら感じてしまうほどの気持ちよさを多くの人に味わってほしいと思うわけですよ!

エースコンバットシリーズは、実在の戦闘機が多数登場するが、リアルな挙動や操作を追求するフライトシミュレーターではなく、コントローラで快適に操作できることを重視した「フライトシューティング」。リアルさがないかと言うとそんなことはなく、戦闘機同士の手に汗握るドッグファイトが楽しめ、搭載する兵器や移動するルート、弾数を意識しないとクリアできない戦略立てが面白いミッションありと、戦闘の緊張感とゲームとしての楽しさの絶妙なバランスのよさが光るゲームなのである。それに、戦闘の始まりや終わりの演出、パイロットたちの会話がイチイチかっこいいのも魅力だ。映画のトップガンを見ていた世代にはたまらないのである。筆者はどちらかというとパロディ映画のホット・ショット(1991年公開)を見て爆笑していたクチではあるが……

シリーズの大ファンなのでつい熱く語ってしまったが、その最新作である「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」のPS4版ではVRモードを搭載。これはプレイしないわけにはいかない。ちなみに、エースコンバット7のVRモードはゲーム本編とは別に用意されたもの。メインとなる「VRミッション」は、3つのミッションだが、PS VRに最適化すべく作られているのが大きな特徴。今後はVR専用のエースコンバットが出たらどれほど素晴らしいかと思わせるデキだ。ちなみに、本編はミッションたっぷりの大ボリュームですよ。

VRなんだから当たり前ではあるが、なんと言ってもコックピットで自由に視点を動かせるのが最大の魅力だ。エースコンバットシリーズのプレイヤーならわかることだが、画面外の敵機を追うには、レーダーで位置を確認しながら機体を移動させるしかない。しかし、VRならば、首を動かす(視点を移動させる)だけで敵機を追える。例えば、下から上へと飛んでいった敵機がいた場合は、首を上に動かせば位置を確認できる。視線で敵機を追いながら、さらに機体も動かす。これは今までのエースコンバットにはない新しい体験であり、とてつもない気持ちよさだ。

視線と機体の両方を動かしながら敵機を追う、これだけで戦闘機乗りの気分がグッとアップする。そのリアリティは実際に飛んでいるわけではないのに浮遊感があるほど。そんなに視点がグリグリ動くと酔いそうなものだが、筆者がプレイする限り、そのようなことはなかった。VRゲームによっては酔うことがあるにも関わらずだ。フワッと浮くような独特の感覚をぜひともプレイして感じてほしい。

ちなみに、3つのミッションはドッグファイトあり、地上物の破壊ありとエースコンバットの面白さを十分体験できるものがそろっている。ミッション後の着陸なんかは、普通にプレイするよりもリアリティがあり、妙に緊張してしまうほど。そのドキドキ感もたまらないワケですが。

このほか、VRモードでは機体の様子をじっくりと眺めることができる「VRハンガー」、ミッションクリア後にプレイ可能になる航空機のショーが間近で見られる「VRエアショー」も用意されている。さらに、ミッションでは敵機が出てこないフリーフライトもある。VRを体験してみたい人にプレイさせるのに最適だ。

また、PlayStation StoreではVRモードの体験版も配信中。ミッション1の一部をプレイできるので、気軽に試してみるのもありだ。

※PlayStation®4版に収録されるPlayStation®VR(別売)対応の「VRモード」では、VR専用の新規ミッションがプレイできます。 その他のモードはPlayStation®VRに対応しておりません。

エースコンバット7 スカイズ・アンノウン

対応機種:PlayStation 4、Xbox One、Steam

ジャンル:フライトシューティング

PlayStation 4版、Xbox One版価格:パッケージ版/7,600円(税別)、ダウンロード版/7,600円(税込)

Steam版価格:オープンプライス

プレイ人数:1人(オフライン)

1~8人(オンライン)

CERO:A(全年齢対象)

発売:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

