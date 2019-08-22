ガーミンジャパンは8月22日、ウェアラブルデバイスメーカーとして初めて、Amazonの音楽サービス「Amazon Music」と提携開始。Garminのスマートウォッチ「ForeAthlete 245 Music」など一部機種でAmazon Musicの音楽を再生できるようになり、Amazon Music会員であればプレイリスト再生や音楽のダウンロードもできる。
Amazon Musicが利用できるGarminデバイスは、「ForeAthlete 245 Music」、「ForeAthlete 945」、「vivoactive 3 Music」の3製品。ウォッチ用のAmazon Musicアプリは、Garminのオープンプラットフォーム「Connect IQ Store」からダウンロードできる。
Amazon Prime Music会員はプレイリストやジャンル別のラジオ局を含む100万曲以上の楽曲から、Amazon Music Unlimited会員は人気アーティストの最新曲を含む6,500万曲以上の楽曲から、スマートフォンを持つことなく、アクティビティ中や街中などで好きな音楽を楽しめる。