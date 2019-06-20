マウスコンピューターは6月20日、ゲーミングPCブランド「G-Tune」から、CPUにIntel Core i7-9750H プロセッサを搭載した17.3型ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR-NOTE i7941」シリーズを発売した。価格はi7941SA1の標準モデルが229,800円（税別）で、BTOに対応する。
i7941SA1の標準モデルの主な仕様は、CPUがIntel Core i7-9750H（2.60GHz）、メモリがPC4-19200 8GB（DDR4-2400）、ストレージが256GB M.2 SSD（SATA）、グラフィックスがGeForce RTX 2070（8GB）、チップセットがIntel HM370、OSがWindows 10 Home 64bit、光学ドライブは非搭載。
17.3型の液晶ディスプレイは非光沢（ノングレア）で、解像度は1,920×1,080ドットのフルHD。通信機能として、Gigabit Ethernet対応有線LAN、IEEE802.11 ac/a/b/g/n対応無線LAN（最大1.73Gbps）、Bluetooth 5を備える。バッテリー駆動時間は約5時間。
インタフェースはHDMI×1、Mini DisplayPort×2、USB 3.0×3、USB 2.0×1、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、100万画素Webカメラなど。サイズはW395.7×D263×H26.6mm、重さは約2.6kgだ。