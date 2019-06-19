ASUS JAPANは19日、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiグラフィックスを採用した法人向けタワー型デスクトップPC「ASUSPROD640MB」2モデルを発表した。価格はオープン。店頭予想価格は税別79,800円前後から。
プロセッサに6コア6スレッドのCore i5-9400、グラフィックスにGeForce GTX 1660 Tiを採用したタワー型のデスクトップPC。ストレージはPCI Express 3.0 x2接続の512GB SSD（NVMe）で、高速性にこだわったという。
ベースモデル「D640MB-I59400」の主な仕様は、CPUがIntel Core i5-9400（2.90GHz）、メモリが8GB、ストレージが512GB NVMe SSD（PCIe 3.0 x2）、グラフィックスがIntel UHD Graphics 630（CPU内蔵）、光学ドライブがDVDスーパーマルチなど。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信インタフェースはギガビット有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1。インタフェースはUSB 3.1（Type-C / Gen1）、USB 3.0×1、USB 2.0×2、USB 3.1（Type-A / Gen2）×4、USB 2.0×2、DisplayPort×2、HDMI×1、D-Sub×1、SDカードリーダーなど。
本体サイズはW176.6×D393.1×H380mm、重さは約8.5kg。ベースモデルの発売日は6月21日。この構成で、店頭予想価格は税別79,800円前後。
上位モデルの「D640MB-1660Ti」では、上記からメモリが16GBに、ストレージが512GB SSD（NVMe）+2TB HDDに、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1660 Tiに変更される。上位モデルの発売日は8月上旬。上位モデルの店頭予想価格は税別149,800円前後。