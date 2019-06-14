エムエスアイコンピュータージャパンは、PCや周辺機器などを販売するTSUKUMOのオリジナルゲーミングノートPC「GL73-8SD-285JP」と「GL63-8SC-065JP」を6月14日に発売した。市場想定価格は、GL73-8SD-285JPが180,000円前後、GL63-8SC-065JPが150,000円前後（すべて税込）。TSUKUMO各店で販売される。
オリジナルモデルには、第8世代のIntel Core i7を採用したGL73およびGL63をベースに、GeForce GTX 1660 Ti / GeForce GTX 1650を搭載した。
GL73-8SD-285JPの主な仕様は、CPUがIntel Core i7-8750H（2.2GHz / Turbo 4.1GHz / 6コア12スレッド）、チップセットがIntel HM370、メモリが16GB（DDR4）、ストレージが256GB SSD（M.2 NVMe）＋1TB HDD、グラフィックスがGeForce GTX 1660 Ti（6GB GDDR6）、OSがWindows 10 Home 64bit版。
17.3型の液晶ディスプレイは非光沢（ノングレア）で、解像度は1,920×1,080ドットのフルHDだ。通信機能として、Rivet Networks Killer E2400 GBLAN＋Killer Shieldの有線LAN、IEEE802.11 a/b/g/n/ac対応の無線LAN（Intel Wireless-AC 9560）、Bluetooth 5を備える。バッテリー駆動時間は約3時間。
インタフェース類は、HDMI×1、Mini DisplayPort×1、UHS-I対応SD/SDHC/XCカードスロット×1、USB 3.1 Gen2 Type-C×1、USB 3.1 Gen2 Type-A×1、USB 3.1 Gen1 Type-A×2、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1。本体サイズはW419×D287×H33mm、重さは約2.9kg。
GL63-8SC-065JPの主な仕様は、CPUがIntel Core i7-8750H（2.2GHz / Turbo 4.1GHz / 6コア12スレッド）、チップセットがIntel HM370、メモリが16GB（DDR4）、ストレージが256GB SSD（M.2 NVMe）＋1TB HDD、グラフィックスがGeForce GTX 1650 Ti（6GB GDDR6）、OSがWindows 10 Home 64bit版。
15.6型の液晶ディスプレイは非光沢（ノングレア）で、解像度は1,920×1,080ドットのフルHDだ。通信機能として、Rivet Networks Killer E2400 GBLAN＋Killer Shieldの有線LAN、IEEE802.11 a/b/g/n/ac対応の無線LAN（Intel Wireless-AC 9560）、Bluetooth 5を備える。バッテリー駆動時間は約3時間。
インタフェース類は、HDMI×1、Mini DisplayPort×1、UHS-I対応SD/SDHC/XCカードスロット×1、USB 3.1 Gen1 Type-C×1、USB 3.1 Gen1 Type-A×3、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1。本体サイズはW383×D260×H29.5mm、重さは約2.3kg。