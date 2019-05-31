スマッシュコア エンターテインメントは、「阪神タイガース」のオリジナルノートPCとタブレットを発表した。5月31日～7月31日の期間限定で注文を受け付け、直販サイト「スマッシュコア」で発売する。各モデル100台限定で、発送は2019年11月上旬の予定だ。
阪神タイガース 2019 プレミアム Windows ノートパソコン
価格は189,000円（税込）。13.3型の1,920×1,080ドット液晶を備え、天板に阪神タイガースの球団旗をプリント。注文者の名前も個別に印刷する。
2019年の中心選手の写真を使った壁紙を収録。収録枚数は41枚で、収録予定の監督 / 選手は以下の通り（敬称略）。
矢野燿大、鳥谷敬、福留孝介、糸井嘉男、大山悠輔、梅野隆太郎、中谷将大、糸原健斗、北條史也、陽川尚将、木浪聖也、近本光司、ランディ メッセンジャー、藤川球児、藤浪晋太郎、能見篤史、西勇輝、ラファエル ドリス、ピアース ジョンソン、岩貞祐太
PCをナビゲートするシステムボイスとして、OB会会長の川藤幸三氏と、ウグイス嬢役として樫本美保氏のボイスを収録。ボイスの種類は、20のシチュエーションに合わせたテーマが2種類ずつ。
ノートPCの主な仕様は、CPUがIntel Core i5-8250U（1.6GHz）、メモリがDDR4 8GB、ストレージが250GB SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics 620（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
ネットワークはIEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースは、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×2、HDMI×1、microSDメモリーカードなど。バッテリ駆動時間は最大8時間。本体サイズは約W327×D220.6×H19.6mm、重さは約1.29kg。
阪神タイガース 2019 プレミアム Windows タブレットPC
価格は105,300円（税込）。収録コンテンツはノートパソコン版と共通。8型の1,280×800ドットディスプレイを備え、背面に阪神タイガースの球団旗をプリント。注文者の名前も個別に印刷する。
主な仕様は、CPUがIntel Atom x5-Z8350（1.44GHz）、メモリが4GB、ストレージが64GB eMMC、グラフィックスがIntel UHD Graphics 400（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
ネットワークはIEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.0。インタフェースは、microUSB×1、microHDMI×1、microSDメモリーカード（64GBまで）など。前面と背面に200万画素Webカメラを搭載し、バッテリ駆動時間は最大6時間。本体サイズは約W214×D128×H9.1mm、重さは約380g。
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