ユニットコムは5月17日、「Partner of the Year NUC Solution」の受賞を記念したPC3モデルを発売した。全モデルBTOに対応する。

「Partner of the Year NUC Solution」とは、Intel製NUC(Next Unit of Computing)の拡販に向けての活動を認められた企業に送られる賞。今回、ユニットコムが受賞し、台数限定で記念モデルのNUCを発売する。

STYLE-INI3-i3-HGX

STYLE-INI3-i3-HGXの標準構成価格は75,578円(以下すべて税込)。スタンダードシリーズ「STYLE∞」I-Classのモデルで、販売限定台数は20台。

標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i3-8109U(3.6GHz)、メモリがDDR3-2400 8GB(8GB×1)、ストレージが250GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel Iris Plus Graphics 655(CPU内蔵)。OSはWindows 10 Home 64bit。

ネットワークはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースは、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1×4、HDMI×1、DisplayPort×1、microSDメモリーカードスロットなど。本体サイズはW117×D112×H51mm。

LEVEL-IN7N-i7-VH

LEVEL-IN7N-i7-VHの標準構成価格は151,178円。ゲーミングシリーズ「LEVEL∞」I-Classのモデルで、販売限定台数は20台。

標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i7-8705G(3.5GHz)、メモリがDDR3-2400 8GB(4GB×2)、ストレージが250GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがAMD Radeon RX Vega M graphics(CPU内蔵)。OSはWindows 10 Home 64bit。

ネットワークはGigabit Ethernet対応有線LAN×2、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースは、Thunderbolt 3×2、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0×5、HDMI×2、DisplayPort×2、SDメモリーカードスロットなど。本体サイズはW221×D142×H39mm。

SOLUTION-CNAC-C-S

SOLUTION-CNAC-C-Sの標準構成価格は46,418円。ビジネス向けシリーズ「SOLUTION∞」のbz Iモデルで、販売限定台数は30台。

標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Celeron J3455(1.5GHz)、メモリがDDR3L-1600 4GB(4GB×1)、ストレージが240GB SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics 500(CPU内蔵)。OSはWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB。

ネットワークはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースは、USB 3.0×4、HDMI×1、D-sub×1、SDメモリーカードスロットなど。本体サイズはW115×D111×H52mm。