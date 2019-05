ポケモン社は5月29日、同社の事業戦略発表会で、新アプリ「Pokémon Sleep」の開発発表をした。スマートフォンゲーム「はねろ! コイキング」を開発したセレクトボタンと共同ですすめる。人々が寝る時間や休息時間をエンターテインメントに変えるという。

Pokémon Sleep

Pokémon Sleepは、2020年にAndroidアプリとiOSアプリで提供を予定する。詳細は明らかになっていない。ポケモン社は、「歩くの次に我々が注目したのが睡眠。睡眠のエンターテインメント化がつぎのチャレンジ」と述べた。コンセプトは「朝起きるのが楽しみになるゲーム」。プレーヤーの寝た時間や起きた時間など、睡眠をエンターテイント化していく。

Pokémon Sleepは、既存のスマホアプリ「Pokémon GO」とは連携しない。ポケモン社は、任天堂やNianticとも、Pokémon Sleepとは別のアプローチで、睡眠を遊びに生かす方法を模索していくという。

このほか事業戦略発表会では、任天堂がポケモンGO専用のデバイス「Pokémon GO Plus」の新モデル「Pokémon GO Plus +」を発表。加速度センサーを新たに内蔵し、睡眠時に枕元に置くことで、自分が眠っている時間を計測し、そのデータをBluetoothでスマホに転送可能だ。睡眠時以外の機能は、「Pokémon GO Plus」と同じ。