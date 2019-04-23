サンバレージャパンは4月22日、オーディオ・家電ブランド「TaoTronics」のワイヤレスヘッドホン「TT-BH046」の取り扱いを発表した。4月22日よりAmazon.co.jpで販売する。価格は7,899円(税込)。4月24日までは、クーポンコードを利用することで20%オフの6,319円(税込)で購入できる。
TT-BH046は、直径40mmのダイナミック型ドライバーを内蔵する密閉型オーバーイヤーヘッドホン。Bluetoothでスマホや音楽プレーヤーと接続する。付属のオーディオケーブルを使っての有線接続も可能だ。
集音用マイクをハウジング外側に配置するフィードフォワード方式と、集音用マイクをハウジング内部のドライバーユニット側に配置するフィードバック方式を組み合わせた「ハイブリッド式ノイズキャンセリング」機能をサポート。低周波音を最大96%低減する。
5分の充電で2時間の音楽再生が行える「ラピッドチャージ」にも対応。充電時間は約45分で、連続再生時間は最大30時間(ノイズキャンセリングオフ時)。イヤーパッドの素材は、柔らかくしっとりとした質感のソフトプロテインレザー。Bluetoothのバージョンは4.2で、対応コーデックはSBC。