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「IIoT」のニュースまとめ

IIoTは、Industrial Internet of Thingsの略称で、産業分野で活用されるIoTの総称。産業機械・装置・システムなどがインターネットを通じてつながることによって実現するサービスやビジネスモデル、またはそれを可能とする技術であり、BtoBtoCのBtoB部分を主に担っています。IoTの主戦場とも言われている同分野におけるIoTの活用事例や最新技術動向などをお届けします。

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日本の製造業の根幹に存在する「ものづくり」。そんな製造業の第一線で活躍するエンジニアたちに、シミュレーションや3Dプリンタ、3D CADの活用などで大きく変わろうとしている現場の情報や技術トレンド、ホットなニュースをお届けします