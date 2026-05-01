IIoTは、Industrial Internet of Thingsの略称で、産業分野で活用されるIoTの総称。産業機械・装置・システムなどがインターネットを通じてつながることによって実現するサービスやビジネスモデル、またはそれを可能とする技術であり、BtoBtoCのBtoB部分を主に担っています。IoTの主戦場とも言われている同分野におけるIoTの活用事例や最新技術動向などをお届けします。
ロケットや自動車部品への応用に期待 阪大が金属3Dプリント造形技術を高速化
安全性と電磁耐性を確保するための設計 - 産業用PCのインターフェースに安全絶縁を適用する
クギを刺しても燃えないリチウムイオン電池実現へ 新たな正極材料をSELが開発
バルカー、樹脂31種類を比較できる材質選定レーダーチャートの提供を開始
川崎重工が4脚ロボ「CORLEO」事業を説明、まずはアトラクションで実用化へ
日本の製造業の根幹に存在する「ものづくり」。そんな製造業の第一線で活躍するエンジニアたちに、シミュレーションや3Dプリンタ、3D CADの活用などで大きく変わろうとしている現場の情報や技術トレンド、ホットなニュースをお届けします