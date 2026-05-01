「IIoT」のニュースまとめ

IIoTは、Industrial Internet of Thingsの略称で、産業分野で活用されるIoTの総称。産業機械・装置・システムなどがインターネットを通じてつながることによって実現するサービスやビジネスモデル、またはそれを可能とする技術であり、BtoBtoCのBtoB部分を主に担っています。IoTの主戦場とも言われている同分野におけるIoTの活用事例や最新技術動向などをお届けします。