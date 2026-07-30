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2026年07月30日(木)
Google Cloud Next Tokyo 26が開幕、NTTデータとSOMPOの事例も紹介
2026/07/30 19:01
レポート
年間3494時間削減──北海道の住宅関連企業がkintoneで実現した全社員参加のDX
2026/07/30 09:05
レポート
2026年07月28日(火)
「見て覚えろ」はもう限界――愛知県の精密加工メーカーがkintoneで実現した技術継承の仕組み
2026/07/28 11:02
レポート
2026年07月17日(金)
Claude Codeで非エンジニアも開発 - グッドパッチが全社導入で得た成果とは
2026/07/17 07:00
レポート
2026年07月09日(木)
I-ne、Snowflake活用で「データで会話する組織」を目指して
2026/07/09 13:00
レポート
2026年07月08日(水)
より早く、正確に、患者ファーストな情報を──現場との対話から生まれた、副作用DBツール刷新の意義
2026/07/08 10:00
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2026年07月07日(火)
クレディセゾン、AI活用でベテラン社員の知見を可視化 「AIを使わない判断」も成果
2026/07/07 15:29
レポート
2026年07月03日(金)
テラスカイ、アイスタイルのSFAと販売管理システムのSalesforce一元化を支援―広告業務の属人化を解消し、年間約6,700時間の工数削減へ
2026/07/03 11:00
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2026年07月01日(水)
現場の小さな課題意識から始まる「現場主導型DX」──広島市健康福祉局がClaris FileMakerで進める業務改善
2026/07/01 10:00
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2026年06月26日(金)
フジテレビ、冬季国際スポーツ大会の中継制作をAWSでクラウド化 ネットワークコスト45％削減
2026/06/26 11:00
レポート
2026年06月25日(木)
ログ統合と高速分析で発見統制を強化、情報漏えいをリアルタイムでブロック―全体最適化を実現した CrowdStrike Falcon 統合基盤
2026/06/25 10:00
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2026年06月24日(水)
「属人的・アナログ依存」から「効率的・データのフル活用」へ。ガス配送・点検にかかわる作業を進化
2026/06/24 10:00
- PR -
不二製油、VISA申請や海外赴任手続きをkintoneで標準化 年間116時間・70万円を削減
2026/06/24 09:00
レポート
2026年06月19日(金)
MTGが顧客情報基盤の統合を見据えAgentforce Serviceを導入─顧客応対・点検業務において月1,123時間以上の工数を削減
2026/06/19 11:00
- PR -
2026年06月18日(木)
社員はAIを使っているのに会社は変わらない――ソフトバンクが見つけたAI活用の盲点
2026/06/18 12:51
レポート
モンスト施策の工数98%削減 MIXIがAI活用を評価制度に組み込んだ理由
2026/06/18 11:00
レポート
2026年06月15日(月)
阪急阪神不動産、「神Excel」から脱却 現場主導で進めるデータ活用改革
2026/06/15 09:00
レポート
2026年06月11日(木)
「バンクなのに引き出せない」――サントリー、3万件の営業知見を生かす「AI軍師」とは
2026/06/11 09:00
レポート
ホンダ、AIエージェントで顧客体験を刷新 - 「My Honda」で24時間対応へ
2026/06/11 08:49
レポート
2026年06月01日(月)
kintone活用事例 - 現場の業務はこう変わった 第3回 シムトップス、kintoneとAI活用で商談創出216% 営業活動をゲーム化
2026/06/01 08:45
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