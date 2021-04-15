Windows 10にはいくつかのエディションが存在しているが、ほとんどのパソコンにはHomeまたはProが採用されている。今回は、そのHomeとProの違いについて解説していきたい。

デルのBTOメニュー画面

デルのビジネス向けノートPC「Latitude」シリーズでもOSの選択肢として、Windows 10 HomeとProが用意されている

Windows 10は、「Home」が一般向け、「Pro」が上級者およびビジネス向けだ。そのため、ProにはHomeにはない多くの機能が備わっている。とくに、セキュリティ系や管理系の機能には大きな違いがあり、ある程度の規模の会社になると、社内のネットワークに接続するには「Pro」が必要というところも多いだろう。

まずは、Windows 10の基本機能をそれぞれ見て行きたい。

Windows 10の基本機能

Home Pro デジタル ペンとタッチ 〇 〇 Microsoft Edge（ブラウザ） 〇 〇 Cortana（音声アシスタント） 〇 〇 電池節約モード 〇 〇 モバイル（スマホ連携） 〇 〇 声によるコントロール 〇 〇

タッチ操作やブラウザ、音声アシスタントのCortanaなどWindows 10における基本機能にHomeとProの違いは無い。家庭で使う分にはHomeで十分と言える。

続いて、セキュリティ機能を見よう。

Windows 10のセキュリティ

Home Pro Windows Hello 〇 〇 デバイスの暗号化 〇 〇 ファイアウォールとネットワークの保護 〇 〇 インターネットの保護 〇 〇 保護者による制限/保護 〇 〇 セキュア ブート 〇 〇 BitLocker デバイスの暗号化 〇 Windows 情報保護 （WIP） 〇 Windows Defender ウイルス対策 〇 〇

ウイルス対策やファイアウォールによる不正アクセス対策など基本的なセキュリティ機能は共通だ。しかし、Proにはデバイスを暗号化して万が一の盗難時もデータアクセスをできないようにする「BitLocker」、ビジネス用と個人用のデータを分けることで情報漏洩を防ぐ「WIP」を備えているのはProだけだ。

ここでは、デルの第10世代 インテル® Core™プロセッサー を搭載するハイエンドモデル「Latitude 9410 2in1」を使ってPro版の機能を紹介したい。

ノートPCのメインカット

デルの「Latitude 9410 2in1」。直販価格は259,980円から

Windows 10 Proを選べば、デバイスを暗号化する「BitLocker」を有効化できる

次は管理機能だ。

Windows 10の管理機能

Home Pro モバイル デバイスの管理 〇 グループ ポリシー 〇 Enterprise State Roaming と Azure 〇 ビジネス向け Microsoft Store 〇 割り当てられたアクセス 〇 動的プロビジョニング 〇 Windows Update for Business 〇 キオスク モードの設定 〇 Active Directory のサポート 〇 Azure Active Directory のサポート 〇 リモートデスクトップ（サーバ） 〇 クライアントHyper-V 〇

管理関連の機能はHomeに備わっていない。ほとんどは、会社内のパソコンを一括で管理するための機能だ。ユーザー管理の「Active Directory のサポート」やActive Directory内の運用基準を決める「グループ ポリシー」がその代表格と言える。これらに対応していないと、社内のネットワークに参加できない企業は多い。そのため、個人的に購入するにしても、仕事で使う可能性があるのならば、Proを選んでおいたほうが確実だ。

アプリの検証などに便利なWindows 10内に仮想マシンを作られる「クライアントHyper-V」もProだけの機能だ

Latitude 9410 2in1 「Latitude 9410 2in1」ほか、

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原稿/撮影 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

第10世代インテル® Core™ vPro® プロセッサーを搭載した

最新のインテル® vPro® プラットフォームで IT 強化と作業効率化を インテル® vPro® プラットフォームに第10世代インテル® Core™ vPro® プロセッサーを搭載し、妥協のない生産性とハードウェア・ベースのセキュリティー機能、処理能力の革新に繋がる基盤を提供します。 Intel、インテル、Intelロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optaneは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。 購入はこちら

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